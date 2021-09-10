"Узнали, что такое посадка по-афгански" – украинские пилоты об эвакуации людей из Кабула

В прошлом месяце Украина за несколько недель в беспрецедентно сложных условиях организовала шесть эвакуационных рейсов из Афганистана, которыми удалось вывезти более 650 человек. Два рейса совершили военные экипажи Воздушных сил ВСУ на самолетах Ил-76МД. Пресс-служба Генштаба ВСУ показала сюжет об украинских летчиках.

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Украинские пилоты рассказали о сложностях операции из-за агрессии со стороны талибов и о проблематичности захода на высокогорный аэродром в Кабуле.

"Теперь мы поняли на собственном опыте, что такое посадка по-афгански и взлет по-афгански. Нет места, чтобы разогнать самолет, и нет места для широких маневров – все очень замкнуто и выполняется очень быстро, нужна быстрая реакция", – рассказал командир экипажа Ил-76МД.

При этом никакого четкого контроля и управления авиацией на земле не было – вместо вышки в Кабуле стояла палатка, и в ней сидел человек, у которого была информация только о времени прибытия бортов и ситуации с ветром.

Украинские пилоты рассказали, что выполняли все возможные меры безопасности, но и при взлете, и при посадке было ощущение тревоги, так как действия талибов могли быть непредсказуемыми. Также пилоты видели перемещения техники талибов и слышали выстрелы за периметров аэродрома.

Командир экипажа Ил-76МД рассказал, что теракт случился через час после того, как украинский самолет вылетел из Кабула.

По его словам, эвакуированные из Афганистана очень благодарили участников операции, потому что они стали для них "последней рукой спасения", а в Кабуле из-за агрессии со стороны талибов люди не могли ни есть, ни пить, ни спать или отдыхать – по их словам, их постоянно били.

Летчикам и пассажирам пришлось несколько суток жить прямо на борту самолета. Самыми насущными вопросами в это время были туалет и еда. Однако у спасенных людей "в глазах было счастье от того, что они вырвались из этого кошмара".

Украинские пилоты рассказали, что пытались создать для людей условия, максимально приближенные к гражданскому борту, потому обеспечивали их вещами и продовольствием. Самому младшему эвакуированному пассажиру было около четырех месяцев.

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Оксана Житнюк

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