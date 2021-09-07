Украинской военной разведке аплодирует весь мир после операции в Афганистане – Зеленский

Украинской военной разведке аплодирует весь мир после спецоперации по спасению людей в Афганистане, где власть захватили исламисты движения Талибан. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником.

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По его словам, военные разведчики отыгрывают ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины.

"А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки", – написал Зеленский.

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Марк Сировой

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