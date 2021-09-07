Украинской военной разведке аплодирует весь мир после операции в Афганистане – Зеленский
Украинской военной разведке аплодирует весь мир после спецоперации по спасению людей в Афганистане, где власть захватили исламисты движения Талибан. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником.
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По его словам, военные разведчики отыгрывают ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины.
"А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки", – написал Зеленский.
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- В середине августа 2021-го талибы захватили почти весь Афганистан, включая столицу Кабул, на фоне вывода войск США из страны. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула дипломатов, военных и сотрудничавших с ними афганцев.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли около 200 человек, в том числе американские военные. Через день после теракта украинские разведчики провели дерзкую спецоперацию в Кабуле: вышли в город, нашли работавших на Канаду афганцев и сопроводили их в аэропорт. Планы операций по спасению этой группы от военных США и Канады провалились.
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