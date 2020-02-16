Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

Посольство США в зеленой зоне Багдада ранним утром сегодня обстреляли ракетами. Об этом пишет Al Jazeera.
Иракские военные заявили, что три ракеты упали в зеленой зоне, а четвертая попала в другой район, попав по базе под управлением Хашд аш-Шааби (Силы народной мобилизации) - коалиции, поддерживаемой государством. Жертв не было. Также пока никто не взял на себя ответственность за атаку.
Атака произошла через несколько часов после того, как одна из поддерживаемых Ираном группировок - иракское шиитское ополчение Харакат ан-Нуджаба - объявила "обратный отсчет времени" до изгнания американских войск из страны.
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