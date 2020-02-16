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Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - Фото
Здание посольства США в Багдаде (Фото: Ahmed Jalil/ЕРА)
16.02.2020, 12:24

Жертв нет, ответственность за обстрел никто на себя не взял

Посольство США в зеленой зоне Багдада ранним утром сегодня обстреляли ракетами. Об этом пишет Al Jazeera.

Иракские военные заявили, что три ракеты упали в зеленой зоне, а четвертая попала в другой район, попав по базе под управлением Хашд аш-Шааби (Силы народной мобилизации) - коалиции, поддерживаемой государством. Жертв не было. Также пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Атака произошла через несколько часов после того, как одна из поддерживаемых Ираном группировок - иракское шиитское ополчение Харакат ан-Нуджаба - объявила "обратный отсчет времени" до изгнания американских войск из страны.

  • 31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
  • 1 января США заявили, что в ближайшие дни направят в Ирак около 750 военных после нападения на американское посольство. 

Читайте также: Посольство США в Ираке обстреляли ракетами: есть раненый - CNN

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