Посольство США в Ираке обстреляли "Катюшами": видео

По крайней мере восемь ракет "Катюша" упали в укрепленной зеленой зоне Багдада в результате атаки на посольство США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности Ирака.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Иракские военные заявили, что в воскресенье "преступная группа" обстреляла ракетами зеленую зону Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные здания.

Ракеты попали в жилой комплекс в зеленой зоне, повредив здания и автомобили. Пострадал иракский военный.

По словам одного из сотрудников службы безопасности, офис которого находится в зеленой зоне, одна из ракет была перехвачена противоракетной системой.

Справка. "Катюша" – появившееся во время Второй мировой войны неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии (в первую очередь и первоначально — БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31 и других).

Посольство США в Ираке подтвердило, что ракеты, нацеленные на зеленую зону, привели к активации защитных систем посольства. На территории посольства есть незначительные повреждения, но пострадавших нет, сообщили американские дипломаты в Twitter.

Они говорят, что получили сообщения о повреждениях жилых районов возле посольства и, возможно, раненых среди мирных жителей.

"Такие нападения на дипломатические объекты являются нарушением международного права и прямым посягательством на суверенитет иракского правительства", – сказано в сообщении.

Видео перехвата ракет опубликовала в Twitter обозреватель телеканала Аль-Арабия Джойс Карам.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m