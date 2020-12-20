Посольство США в Ираке обстреляли "Катюшами": видео

По крайней мере восемь ракет "Катюша" упали в укрепленной зеленой зоне Багдада в результате атаки на посольство США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности Ирака.

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Иракские военные заявили, что в воскресенье "преступная группа" обстреляла ракетами зеленую зону Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные здания.

Ракеты попали в жилой комплекс в зеленой зоне, повредив здания и автомобили. Пострадал иракский военный.

По словам одного из сотрудников службы безопасности, офис которого находится в зеленой зоне, одна из ракет была перехвачена противоракетной системой.

Справка. "Катюша" – появившееся во время Второй мировой войны неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии (в первую очередь и первоначально — БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31 и других).

Посольство США в Ираке подтвердило, что ракеты, нацеленные на зеленую зону, привели к активации защитных систем посольства. На территории посольства есть незначительные повреждения, но пострадавших нет, сообщили американские дипломаты в Twitter.

Они говорят, что получили сообщения о повреждениях жилых районов возле посольства и, возможно, раненых среди мирных жителей.

"Такие нападения на дипломатические объекты являются нарушением международного права и прямым посягательством на суверенитет иракского правительства", – сказано в сообщении.

Видео перехвата ракет опубликовала в Twitter обозреватель телеканала Аль-Арабия Джойс Карам.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

28 декабря 2019 года не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.

29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.

31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицал.

Вадим Ребрина

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