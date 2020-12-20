Посольство США в Ираке обстреляли "Катюшами": видео
По крайней мере восемь ракет "Катюша" упали в укрепленной зеленой зоне Багдада в результате атаки на посольство США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности Ирака.
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Иракские военные заявили, что в воскресенье "преступная группа" обстреляла ракетами зеленую зону Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные здания.
Ракеты попали в жилой комплекс в зеленой зоне, повредив здания и автомобили. Пострадал иракский военный.
По словам одного из сотрудников службы безопасности, офис которого находится в зеленой зоне, одна из ракет была перехвачена противоракетной системой.
Посольство США в Ираке подтвердило, что ракеты, нацеленные на зеленую зону, привели к активации защитных систем посольства. На территории посольства есть незначительные повреждения, но пострадавших нет, сообщили американские дипломаты в Twitter.
Они говорят, что получили сообщения о повреждениях жилых районов возле посольства и, возможно, раненых среди мирных жителей.
"Такие нападения на дипломатические объекты являются нарушением международного права и прямым посягательством на суверенитет иракского правительства", – сказано в сообщении.
Видео перехвата ракет опубликовала в Twitter обозреватель телеканала Аль-Арабия Джойс Карам.
BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020
Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m
- 28 декабря 2019 года не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.
- 29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.
- 31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
- Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицал.
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