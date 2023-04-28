Поставка ВСУ десятков танков Leopard начнется в середине года – министр обороны Германии

В середине года начнется поставка Вооруженным Силам Украины нескольких десятков танков Leopard устаревшей версии 1А5. Об этом стало известно со слов германского министра обороны Бориса Писториуса испанскому изданию La Vanguardia.

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Он напомнил, что Берлин сдержал слово и передал в марте 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, "а также другие пакеты [военной помощи], такие как срочно необходимые запасные части и боеприпасы".

По словам Писториуса, вместе с партнерами "в итоге удалось обеспечить бригаду".

"Поставка основных боевых танков Leopard 1A5 только началась. Только на этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1. Поставка до 80 Leopard 1 начнется в середине года", – сказал он.

Defence Express пишет, что 1А5 – это последняя модификация танка от 1987 года, что делает его на три года младше Т-64БВ. Однако после пяти модернизаций "Лео" значительно нарастил защиту, получил стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем, а также турбированный дизель на 830 л.с., что для 42-тонной машины "очень хороший показатель", пишет ресурс.

21 апреля 2023 года появилось сообщение, что Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании базы для ремонта Leopard.

27 апреля генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов.

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Євген Пилипенко

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