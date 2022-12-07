Постоянный запрет на обмен с РФ данными о ПРО: что еще в оборонном бюджете США на 2023-й

Законопроект об оборонном бюджете США на 2023 фискальный год предусматривает продолжение запрета на любое военное сотрудничество с РФ, а также делает постоянным запрет на обмен с Москвой информацией о противоракетных системах. Об этом говорится в его черновике на сайте Конгресса.

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Также документом предусматривается:

→ приостановка вывода из эксплуатации ядерной гравитационной бомбы B83 до тех пор, пока не будет найдена подходящая замена для поражения твердых и глубоко залегающих целей;

→ ускорение разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel;

→ увеличение на $20 млн программы исследований и разработок боеголовки крылатой ракеты морского базирования W80-4 ALT;

→ увеличение на $500 млн программы снижения рисков, связанных с производством к 2030 году не менее 80 плутониевых "ям" в год;

→ написание 20-летнего плана разработки Mark 21A, Mark 7 и других боеголовок;

→ $25 млн на продолжение исследований и разработок крылатых ракет подводных лодок, способных нести ядерные боеголовки.

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По части противоракетной обороны законопроект:

→ наращивает почти на $293 млн поддержку разработки гиперзвукового перехватчика с планирующей фазой;

→ наращивает на $252 млн масштабирование производства зенитных управляемых ракет RIM-161 SM-3;

→ дает дополнительные $165 млн на закупку еще 15 перехватчиков THAAD;

→ разрешает увеличить финансирование систем ПВО ближнего действия следующего поколения M-SHORAD и ЗРК Patriot (включая акцент на промышленную готовность).

Также будет ускорена разработка ракет PrSM для систем HIMARS/MLRS – они бьют дальше, чем ATACMS, на расстояние до 500 км.

Конгрессмены намерены запретить списание истребителей F-22 Block 20 и запретить вывод "не пенсию" различных самолетов, включая B-1, F-15, E-3, AWACS и С-40.

Между тем, они поддерживают запланированное выведение из состава ВВС штурмовиков A-10 (еще летом были сообщения о возможной передаче их Украине, которые так и остались сообщениями).

Законодатели также намерены разрешить исследовательскую и образовательную кооперацию между Космическими силами США и университетами.

Этот законопроект предусматривает выделение Украине ежегодной "плановой" военной помощи на $500 млн больше, чем подавал заявку Белый дом.

С февраля 2022 года администрация США одобрила прямую военную помощь Киеву на сумму более $19 млрд из запасов Пентагона .

. Американский генерал Милли сообщил, что Пентагон изучает количество боеприпасов, использованных в войне России против Украины, чтобы убедиться, что точно рассчитывает объемы оружия, которое понадобится в случае будущих войн или операций.

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Євген Пилипенко

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