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21.05.2019, 10:42

Появились новые данные по задержанным в Египте морякам с танкера

Появились новые данные по задержанным в Египте морякам с танкера - Фото
танкер

Сейчас пять украинских моряков, которым позволили сойти с судна, находятся на базе Военно-морских сил Египта

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Пятерым из 17 украинских моряков, которых вместе с танкером задержали египетские военные, разрешили сойти с судна Sea Shark. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на заместителя директора Департамента консульской службы Василия Кирилича.

Моряки, сошедшие с танкера, сейчас находятся на базе Военно-морских сил Египта. В медицинской помощи, как сообщает Кирилич, они не нуждаются.

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Данных о других задержанных украинцах пока нет.

19 мая ВМС Египта задержали грузовой танкер Sea Shark с 1,1 млн баррелей нефти в районе Айн-Сохна, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Капитан Виталий Нестеренко заявил, что ситуация критическая и "есть угроза жизням" украинских моряков. Позже посольство Украины сообщило, что ожидает от МИД Египта разъяснений.

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Теги: МИД, Египет, задержание, танкер
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