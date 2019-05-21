Появились новые данные по задержанным в Египте морякам с танкера

танкер

Пятерым из 17 украинских моряков, которых вместе с танкером задержали египетские военные, разрешили сойти с судна Sea Shark. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на заместителя директора Департамента консульской службы Василия Кирилича.

Моряки, сошедшие с танкера, сейчас находятся на базе Военно-морских сил Египта. В медицинской помощи, как сообщает Кирилич, они не нуждаются.

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Данных о других задержанных украинцах пока нет.

19 мая ВМС Египта задержали грузовой танкер Sea Shark с 1,1 млн баррелей нефти в районе Айн-Сохна, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Капитан Виталий Нестеренко заявил, что ситуация критическая и "есть угроза жизням" украинских моряков. Позже посольство Украины сообщило, что ожидает от МИД Египта разъяснений.