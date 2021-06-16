Появилось видео аварии на канатной дороге в Италии, когда погибли 14 человек

Итальянские СМИ опубликовали видео аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне в Италии, в результате которой погибли 14 человек.

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Судя по записи, один из тросов оборвался, когда кабина с пассажирами уже прибыла в конечную точку. После этого кабина с большой скоростью начинает двигаться в обратном направлении, а потом падает.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

23 мая в Италии произошла смертельная авария на канатной дороге. Тогда сообщалось о 13 погибших. В кабине было 15 человек.

25 мая прокуратура Италии задержала троих подозреваемых в аварии. По версии следствия, трос, по которому двигалась кабина, оборвался из-за отказа системы экстренного торможения. Причем тормозная система была повреждена уже несколько недель и сотрудники канатки знали об этом.

Вадим Ребрина

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