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Появилось видео аварии на канатной дороге в Италии, когда погибли 14 человек

16.06.2021, 17:10
Появилось видео аварии на канатной дороге в Италии, когда погибли 14 человек - Фото
Фото: EPA

Итальянские СМИ опубликовали видео аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне в Италии, в результате которой погибли 14 человек.

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Судя по записи, один из тросов оборвался, когда кабина с пассажирами уже прибыла в конечную точку. После этого кабина с большой скоростью начинает двигаться в обратном направлении, а потом падает.

  • 23 мая в Италии произошла смертельная авария на канатной дороге. Тогда сообщалось о 13 погибших. В кабине было 15 человек. 
  • 25 мая прокуратура Италии задержала троих подозреваемых в аварии. По версии следствия, трос, по которому двигалась кабина, оборвался из-за отказа системы экстренного торможения. Причем тормозная система была повреждена уже несколько недель и сотрудники канатки знали об этом.
Вадим Ребрина
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авария италия канатная дорога
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