Появилось видео аварии на канатной дороге в Италии, когда погибли 14 человек
16.06.2021, 17:10
Фото: EPA
Итальянские СМИ опубликовали видео аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне в Италии, в результате которой погибли 14 человек.
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Судя по записи, один из тросов оборвался, когда кабина с пассажирами уже прибыла в конечную точку. После этого кабина с большой скоростью начинает двигаться в обратном направлении, а потом падает.
Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00— Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021
- 23 мая в Италии произошла смертельная авария на канатной дороге. Тогда сообщалось о 13 погибших. В кабине было 15 человек.
- 25 мая прокуратура Италии задержала троих подозреваемых в аварии. По версии следствия, трос, по которому двигалась кабина, оборвался из-за отказа системы экстренного торможения. Причем тормозная система была повреждена уже несколько недель и сотрудники канатки знали об этом.
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