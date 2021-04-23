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Байден впервые поговорил с Эрдоганом: хотят урегулировать разногласия США и Турции

23.04.2021, 23:05
Байден впервые поговорил с Эрдоганом: хотят урегулировать разногласия США и Турции - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Сегодня, 23 апреля, состоялся разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает сайт Белого дома, а Reuters уточняет, что это первый прямой контакт между лидерами двух союзников по НАТО, чьи отношения сильно испортились.

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В Белом доме отметили, что Байден и Эрдоган выразили заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях с расширенными сферами сотрудничества и эффективном урегулировании разногласий. 

"Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях июньского саммита НАТО для обсуждения всего спектра двусторонних и региональных вопросов", – говорится в сообщении.

В Reuters отмечают, что телефонный звонок состоялся более чем через три месяца после инаугурации Байдена 20 января – задержка, которую многие считают холодным душем для Эрдогана, который поддерживал тесные связи с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

По информации Reuters, разговор между лидерами США и Турции состоялся  за день до того, как Байден, как ожидается, признает геноцидом резню армян в Османской империи в 1915 году – шаг, который почти наверняка приведет в ярость Анкару и нанесет дальнейший ущерб отношениям двух стран. В сообщении Белого дома о звонке эта проблема не упоминается.

  • В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд. Зенитно-ракетные системы были переданы Анкаре в полном объеме в 2019 году. Это соглашение осложнило отношения Турции и США.
  • В ответ на действия Анкары Вашингтон исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.
СПРАВКА. С весны 1915 года по осень 1916 года происходило физическое уничтожение христианского этнического армянского населения Османской империи, где тогда проживало около 1,5 млн армян. В этот период, по разным данным, погибли от 664 000 до 1,2 млн человек. Армяне называют эти события "Мец Егерн" ("Великое злодеяние") или "Агхет" ("Катастрофа").
Геноцид армян признан и осужден многими странами мира и влиятельными международными организациями. В США 49 из 50 штатов (кроме Мисиссипи) официально признали и осудили геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа. В тоже время президенты США много лет избегали говорить на эту тему, чтобы не осложнять отношения с Турцией.
Наталия Медведева
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Турция геноцид реджеп тайип эрдоган джо байден
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