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Представлен новый логотип Олимпиады 2024 в Париже

Представлен новый логотип Олимпиады 2024 в Париже - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
22.10.2019, 09:45

Эмблема представляет собой смешение медали, олимпийского огня и лица Марианны - символа Франции

Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже представил в Twitter новый логотип соревнований. 

Эмблема выполнена в форме медали. Она представляет собой смешение олимпийского огня и лица Марианны - символа Франции.

В Международном олимпийском комитете заявляют, что огонь отражает энергию Игр и вызывает необычные воспоминания. 

Марианна символизирует революционных дух, который пронизывает Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, а также отдает дань французском национальному символу.  

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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Олимпиада 2024 париж логотип Олимпийские игры
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