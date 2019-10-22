Представлен новый логотип Олимпиады 2024 в Париже

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Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже представил в Twitter новый логотип соревнований.

Эмблема выполнена в форме медали. Она представляет собой смешение олимпийского огня и лица Марианны - символа Франции.

В Международном олимпийском комитете заявляют, что огонь отражает энергию Игр и вызывает необычные воспоминания.

Марианна символизирует революционных дух, который пронизывает Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, а также отдает дань французском национальному символу.

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Ранее в Токио показали медаль из отходов - видео.

Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. 25 июня сообщалось, что

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