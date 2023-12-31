Премьер Баварии потребовал реформировать бундесвер. Раньше он считал, что "Россия не враг"

Маркус Зедер считает, что ФРГ нужно вернуть всеобщую воинскую обязанность и принять на вооружение не менее 100 000 дронов, чтобы противостоять России

Маркус Зедер (Фото - EPA)

Вооруженным силам Германии необходима "решительная реформа", чтобы усилить готовность бундесвера защитить страну от потенциальных угроз. Об этом заявил в интервью Bild премьер-министр Баварии и глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

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Зедер считает, что Германии нужно постепенно вернуться к системе всеобщей воинской обязанности со сроком службы в армии не менее семи месяцев, и принять на вооружение не менее 100 000 дронов.

По его словам, генералы бундесвера сомневаются, сможет ли Германия выдвинуть боеспособную бригаду для усиления обороны Литвы.

"Они признают, насколько недооценили военную устойчивость России. Ясно одно: если Россия победит в Украине, а США уйдут из Европы, для нас все станет очень серьезно", – сказал политик.

Ситуация усугубляется тем, что система снабжения армии в Германии устарела и во многих отношениях неэффективна. "Даже самые простые вещи при закупках у нас не работают! Это необходимо изменить. Мы должны революционизировать нашу систему закупок", – считает глава ХСС.

Зедер заявил, что Германию необходимо сделать "на 100% обороноспособной".

"Это значит: полная снаряженность, полные склады боеприпасов, максимальные возможности для обучения. Далее: новые технологии против новых угроз! Нам нужна армия в 100 000 дронов для наших вооруженных сил. Третье: современная инфраструктура с новыми казармами, новыми складскими площадями и новыми административными единицами. Это единственный способ добиться увеличения и усиления бундесвера, которые будут адекватны усилению угрозы", – подчеркнул он.

До начала вторжения России в Украину высказывания Зедера были, скорее, прокремлевскими. В январе 2022 года он заявлял, что "Россия – не враг", что он не видит Украину в НАТО в ближайшее время и хотел бы запустить Северный поток-2, так как иначе, по его словам, "в Германии может стать очень холодно".

Уже в апреле 2022 года Зедер подверг жесткой критике "нерешительность" канцлера Олафа Шольца в предоставлении военной помощи Украине – он сказал, что позиция правящей коалиции "не соответствует претензиям Германии на лидерство в Евросоюзе".

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