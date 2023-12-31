Прем'єр Баварії вимагає реформувати бундесвер. Раніше він вважав, що "Росія не ворог"

Маркус Зедер вважає, що ФРН потрібно повернути загальний військовий обов'язок і прийняти на озброєння не менше 100 000 дронів, щоб протистояти Росії

Маркус Зедер (Фото - EPA)

Збройним силам Німеччини потрібна "рішуча реформа", щоб посилити готовність бундесверу захистити країну від потенційних загроз. Про це заявив в інтерв'ю Bild прем'єр-міністр Баварії та голова партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер.

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Зедер вважає, що Німеччині потрібно поступово повернутися до системи загального військового обов'язку з терміном служби в армії не менше семи місяців і прийняти на озброєння не менше 100 000 дронів.

За його словами, генерали бундесверу мають сумніви, чи зможе Німеччина висунути боєздатну бригаду для посилення оборони Литви.

"Вони визнають, наскільки недооцінили військову стійкість Росії. Ясно одне: якщо Росія переможе в Україні, а США підуть із Європи, для нас все стане дуже серйозно", – сказав політик.

Ситуація погіршується тим, що система постачання армії в Німеччині застаріла і багато в чому неефективна. "Навіть найпростіші речі при закупівлях у нас не працюють! Це необхідно змінити. Ми маємо революціонізувати нашу систему закупівель", – вважає голова ХСС.

Зедер заявив, що Німеччину необхідно зробити "на 100% обороноздатною".

"Це означає: повна спорядженість, повні склади боєприпасів, максимальні можливості для навчання. Далі: нові технології проти нових загроз! Нам потрібна армія у 100 000 дронів для наших збройних сил. Третє: сучасна інфраструктура з новими казармами, новими складськими площами та новими адміністративними одиницями. Це єдиний спосіб домогтися збільшення та посилення бундесверу, які будуть адекватні посиленню загрози", – наголосив він.

До початку вторгнення Росії в Україну висловлювання Зедера були скоріше прокремлівськими. У січні 2022 року він заявляв, що "Росія – не ворог", що він не бачить Україну в НАТО найближчим часом і хотів би запустити Північний потік-2, оскільки інакше, за його словами, "у Німеччині може стати дуже холодно".

Вже у квітні 2022 року Зедер жорстко критикував "нерішучість" канцлера Олафа Шольца у наданні військової допомоги Україні – він сказав, що позиція правлячої коаліції "не відповідає претензіям Німеччини на лідерство в Євросоюзі".

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