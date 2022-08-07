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Премьер Израиля заявил о достижении цели операции в секторе Газа

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 19:31

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что целые операции против палестинской военизированной группировки "Исламский джихад" достигнуты. Об этом сообщают местные СМИ.

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В воскресенье, 7 августа, Лапид посетил районы на границе с сектором Газы, где вместе с министром обороны Бени Ганцем провел оперативное совещание и заявил, что продолжение операции не нужно.

"Цель достигнута, продолжать операцию нет смысла", — заявил премьер.

Перед этим стало известно, что стороны при посредничестве Египта договорились о перемирии с 20:00.

Палестино-израильский конфликт обострился 1 августа после того, как израильские военные арестовали одного из командиров "Исламского джихада" Бассема Саади. После этого Израиль объявил о начале операции "Рассвет" и нанес воздушные удары по целям в секторе Газа.

В ходе операции убиты два лидера "Исламского джихада": командира "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе Тайсира Джабари ("Абу Махмуд") и командира южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе.

Официальные лица Газы заявили, что на этот момент убит 31 палестинец, по меньшей мере треть из которых были гражданскими лицами.

Андрей Водяный
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