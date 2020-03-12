Премьер Канады Трюдо самоизолировался из-за подозрения на коронавирус у его жены

Джастин Трюдо (Фото: Justin Trudeau/Facebook)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился на добровольную самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19 у его жены Софи. Об этом Трюдо написал в Twitter.

"У меня есть личные новости, которыми я хочу поделиться сегодня. Софи недавно вернулась с выступления в Великобритании, а прошлой ночью у нее были легкие симптомы гриппа. Она чувствует себя лучше, но, следуя совету нашего врача, она самоизолируется, пока мы ждем результатов теста COVID-19", – сообщил канадский премьер.

Далее Трюдо сообщил, что из предосторожности он тоже самоизолируется до тех пор, пока не будут получены результаты теста его жены.

Премьер-министр отметил, что намерен работать дома - в частиности, будет общаться с "некоторыми мировыми лидерами и присоединится к министрам для обсуждения в комитете кабмина COVID-19".

Запланированные ранее личные встречи Трюдо отменил.

По состоянию на 12 марта, в Канаде зарегистрировано 117 случаев заражения коронавирусом, один заболевший умер.

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