Премьер Молдовы уходит в отставку. Санду назначила исполняющего обязанности
31.12.2020, 16:12
Аурелий Чокой (Фото – пресс-служба МИД Молдовы)
Временно исполняющим обязанности премьер-министра Молдовы назначен глава МИД Аурелий Чокой. Такой указ подписала президент Молдовы Майя Санду сегодня, 31 декабря, сообщает NewsMaker.
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С 1 января 2021 года действующий премьер Ион Кику покидает должность. По его словам, он делает это, чтобы у Санду была возможность распустить парламент и назначить выборы нового.
Чокой будет выполнять обязанности премьера до назначения нового правительства.
И.о. премьера Молдовы 52 года. Был послом в Дании, Китае и США, а также советником экс-президента Игоря Додона по внешней политике.
- По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона – 42,25%.
- 10 декабря Конституционный суд Молдовы утвердил победу Санду на президентских выборах.
- 24 декабря Санду вступила в должность президента Молдовы.
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