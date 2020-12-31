Премьер Молдовы уходит в отставку. Санду назначила исполняющего обязанности

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Молдовы назначен глава МИД Аурелий Чокой. Такой указ подписала президент Молдовы Майя Санду сегодня, 31 декабря, сообщает NewsMaker.

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С 1 января 2021 года действующий премьер Ион Кику покидает должность. По его словам, он делает это, чтобы у Санду была возможность распустить парламент и назначить выборы нового.

Чокой будет выполнять обязанности премьера до назначения нового правительства.

И.о. премьера Молдовы 52 года. Был послом в Дании, Китае и США, а также советником экс-президента Игоря Додона по внешней политике.

По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона – 42,25%.

10 декабря Конституционный суд Молдовы утвердил победу Санду на президентских выборах.

24 декабря Санду вступила в должность президента Молдовы.

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Денис Юдин

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