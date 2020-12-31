UA

Премьер Молдовы уходит в отставку. Санду назначила исполняющего обязанности

31.12.2020, 16:12
Премьер Молдовы уходит в отставку. Санду назначила исполняющего обязанности - Фото
Аурелий Чокой (Фото – пресс-служба МИД Молдовы)

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Молдовы назначен глава МИД Аурелий Чокой. Такой указ подписала президент Молдовы Майя Санду сегодня, 31 декабря, сообщает NewsMaker.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 1 января 2021 года действующий премьер Ион Кику покидает должность. По его словам, он делает это, чтобы у Санду была возможность распустить парламент и назначить выборы нового.

Чокой будет выполнять обязанности премьера до назначения нового правительства.

И.о. премьера Молдовы 52 года. Был послом в Дании, Китае и США, а также советником экс-президента Игоря Додона по внешней политике.

Читайте также: Кремль готовит взрыв в Молдове. Сможет ли устоять Майя Санду

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Молдова майя санду аурелий чокой

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Больше чем дюжина. Лучшие статьи безумного 2020-го

ИсторииБольше чем дюжина. Лучшие статьи безумного 2020-го
 