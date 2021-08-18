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Президент Афганистана Гани укрылся в ОАЭ

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 17:25
Президент Афганистана Гани укрылся в ОАЭ - Фото
Ашраф Гани (фото - ЕРА)

Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны на сайте.

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Ранее СМИ писали, что Гани выехал из страны после того, как талибы без боя вошли в Кабул. Сообщалось, что вместе с ним страну покинули и его помощники. О его точном местонахождении не было известно. 

МИД ОАЭ заявляет, что Гани находится в стране вместе с семьей "по гуманитарным соображениям". 

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Станислав Стороженко
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Афганистан оаэ талибан ашраф гани
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