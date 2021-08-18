Президент Афганистана Гани укрылся в ОАЭ

Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны на сайте.

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Ранее СМИ писали, что Гани выехал из страны после того, как талибы без боя вошли в Кабул. Сообщалось, что вместе с ним страну покинули и его помощники. О его точном местонахождении не было известно.

МИД ОАЭ заявляет, что Гани находится в стране вместе с семьей "по гуманитарным соображениям".

15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, является действующим правителем и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам.

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Станислав Стороженко

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