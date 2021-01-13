Президент Армении госпитализирован в Лондоне. У него пневмония из-за коронавируса
13.01.2021, 12:04
Армен Саркисян (Фото – Vahram Baghdasaryan, EPA)
Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован в Лондоне. У него тяжелая форма COVID-19, сообщает пресс-служба Саркисяна.
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У президента Армении высокая температура, диагностирована двухсторонняя пневмония.
- 5 января стало известно, что Саркисян заразился новым штаммом коронавируса. Он встречал в Лондоне новый год с семьей, также ему была сделана операция на ноге.
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