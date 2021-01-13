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Президент Армении госпитализирован в Лондоне. У него пневмония из-за коронавируса

13.01.2021, 12:04
Президент Армении госпитализирован в Лондоне. У него пневмония из-за коронавируса - Фото
Армен Саркисян (Фото – Vahram Baghdasaryan, EPA)

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован в Лондоне. У него тяжелая форма COVID-19, сообщает пресс-служба Саркисяна.

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У президента Армении высокая температура, диагностирована двухсторонняя пневмония.

  • 5 января стало известно, что Саркисян заразился новым штаммом коронавируса. Он встречал в Лондоне новый год с семьей, также ему была сделана операция на ноге. 

Денис Юдин
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армен саркисян коронавирус COVID-19

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