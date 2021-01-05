Президент Армении заразился британским штаммом коронавируса

Президент Армении Армен Саргсян заболел COVID-19. Он заразился британским штаммом коронавируса. Об это сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на управление информации администрации президента.

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Как отмечается, президент временно продолжит работать удаленно.

В администрации рассказали, что 3 января Саргсяну в Лондоне сделали операцию на ноге, которая прошла успешно.

"Однако у президента есть симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат", – говорится в заявлении.

В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако нет данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.

4 января Британия первой в мире начала вакцинировать население недорогой и легкой в обращении "оксфордской" вакциной от COVID-19.

5 января в стране действует новый жесткий национальный локдаун.

Наталия Медведева

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