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Президент Армении заразился британским штаммом коронавируса

05.01.2021, 17:19
Президент Армении заразился британским штаммом коронавируса - Фото
Армен Саргсян (Фото: EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN)

Президент Армении Армен Саргсян заболел COVID-19. Он заразился британским штаммом коронавируса. Об это сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на управление информации администрации президента.

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Как отмечается, президент временно продолжит работать удаленно.

В администрации рассказали, что 3 января Саргсяну в Лондоне сделали операцию на ноге, которая прошла успешно.

"Однако у президента есть симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат", – говорится в заявлении.

Наталия Медведева
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Армен Саргсян армения коронавирус новый штамм

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