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22.05.2019, 15:02

Президент Филиппин хочет отправить в Канаду 69 контейнеров мусора

Президент Филиппин хочет отправить в Канаду 69 контейнеров мусора - Фото
Родриго Дутерте (фото - ЕРА)

Филиппины грозятся оставить мусор, который из Канады отправлялся в рамках коммерческой сделки, если Оттава сама не заберет его

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Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал правительству нанять частную судоходную компанию, чтобы отправить в Канаду 69 контейнеров мусора, передает Reuters.

Если Канада откажется принимать контейнеры, то Дутерте грозится оставить их территориальных водах.

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Канада заявила, что отходы, которые она отправляла в период с 2013 по 2014 годы на Филиппины – это часть сделки, которую не поддержало правительство, и готовы забрать мусор. Пока что она ведет переговоры с двумя странами о транспортировке.

Дутерте, в свою очередь, заявил, что "Филиппины как независимая и суверенная нация не должны рассматриваться как мусор для другой иностранной нации".

Филиппины установили крайний срок – 15 мая, однако мусор остается на территории страны до сих пор.

"Очевидно, что Канада не воспринимает ни этот вопрос, ни нашу страну всерьез. Филиппинцы оскорблены тем, что Канада считает эту страну свалкой", - заявили в правительстве Манилы.

12 февраля сообщалось, что Дутерте хочет переименовать Филиппины и сделать страну федерацией.

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Теги: мусор, Родриго Дутерте, Филиппины
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