Президент Германии призвал Лукашенко встать на путь переговоров

Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал беларусских военных не прибегать к насилию против собственного народа

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента Беларуси Александра Лукашенко начать диалог с протестующими против официальных результатов выборов. Об этом сообщает пресс-служба президента Германии.

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Штайнмайер отметил, что восхищается мужеством людей, которые вышли на протесты после нескольких дней насилия со стороны силовиков.

"Я призываю президента Лукашенко встать на путь переговоров. Полагайтесь не на насилие, а на диалог. Я призываю беларусских военных не прибегать к насилию против собственного народа. Народ этой многострадальной, но гордой страны заслуживает нашей солидарности и поддержки", — сказал он.

Вадим Ребрина

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