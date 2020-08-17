Президент Германии призвал Лукашенко встать на путь переговоров
Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал беларусских военных не прибегать к насилию против собственного народа
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента Беларуси Александра Лукашенко начать диалог с протестующими против официальных результатов выборов. Об этом сообщает пресс-служба президента Германии.
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Штайнмайер отметил, что восхищается мужеством людей, которые вышли на протесты после нескольких дней насилия со стороны силовиков.
"Я призываю президента Лукашенко встать на путь переговоров. Полагайтесь не на насилие, а на диалог. Я призываю беларусских военных не прибегать к насилию против собственного народа. Народ этой многострадальной, но гордой страны заслуживает нашей солидарности и поддержки", — сказал он.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах.
- Великобритания заявила, что не признает результаты выборов в Беларуси.
- Большинство фракций Европейского парламента не признают Лукашенко переизбранным президентом и рассматривают его персоной нон-грата в Европе.
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