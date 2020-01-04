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Президент Ирана призвал Эрдогана осудить «преступление США»

Президент Ирана призвал Эрдогана осудить «преступление США» - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)
04.01.2020, 23:22

При этом Эрдоган, по информации IRNA﻿, сказал, что «иностранное вмешательство и боевые действия в регионе мешают региону достичь спокойствия"

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с президентом Ирана Хасаном Рухани ситуацию в регионе. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу

По информации администрации президента Турции, Эрдоган в ходе телефонных переговоров с иракским и иранским коллегами обсудил двусторонние отношения и последние события в регионе, сообщило издание.

В то же время иранское агентство IRNA сообщает, что Рухани призвал Эрдогана и другие региональные государства «объединиться против угроз Вашингтона».

Он подчеркнул, что убийство лейтенанта Сулеймани в США было большой ошибкой, добавив, что «если мы будем молчать против США, они станут более смелыми и более агрессивными».

Президент Ирана заявил, что «мы ожидаем, что все наши друзья и сосед прямо осудят это преступление».

При этом Эрдоган, по информации иранского агентства, сказал, что «иностранное вмешательство и боевые действия в регионе мешают региону достичь спокойствия и стабильности, и мы не должны допускать, чтобы такие меры угрожали региональному миру и стабильности».

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США реджеп эрдоган хасан рухани
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