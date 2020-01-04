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Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили

Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили - Фото
Хассан Рухани (фото - EPA)
04.01.2020, 15:02

По словам Хассана Рухани, Иран "оставляет за собой право отомстить" за убийство Сулеймани

США "будут еще долгие годы ощущать последствия" убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Такое заявление сделал президент Ирана Хассан Рухани на встрече с семьей погибшего генерала, сообщает сайт главы государства.

Рухани заявил, что "действия США останутся в истории их крупнейших преступлений против иранской нации".

"Американцы не поняли, какую серьезную ошибку они совершили <...> Они столкнутся с последствиями этого преступного деяния не только сегодня, но и в ближайшие годы", - сказал он.

Также он заявил, что Иран "оставляет за собой право отомстить за кровь Сулеймани" и она "будет отомщена в тот день, когда злую руку Америки отрежут от региона навсегда".

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