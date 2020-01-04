Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили

США "будут еще долгие годы ощущать последствия" убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Такое заявление сделал президент Ирана Хассан Рухани на встрече с семьей погибшего генерала, сообщает сайт главы государства.
Рухани заявил, что "действия США останутся в истории их крупнейших преступлений против иранской нации".
"Американцы не поняли, какую серьезную ошибку они совершили <...> Они столкнутся с последствиями этого преступного деяния не только сегодня, но и в ближайшие годы", - сказал он.
Также он заявил, что Иран "оставляет за собой право отомстить за кровь Сулеймани" и она "будет отомщена в тот день, когда злую руку Америки отрежут от региона навсегда".
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