Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили

Хассан Рухани (фото - EPA)

США "будут еще долгие годы ощущать последствия" убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Такое заявление сделал президент Ирана Хассан Рухани на встрече с семьей погибшего генерала, сообщает сайт главы государства.

Рухани заявил, что "действия США останутся в истории их крупнейших преступлений против иранской нации".

"Американцы не поняли, какую серьезную ошибку они совершили <...> Они столкнутся с последствиями этого преступного деяния не только сегодня, но и в ближайшие годы", - сказал он.

Также он заявил, что Иран "оставляет за собой право отомстить за кровь Сулеймани" и она "будет отомщена в тот день, когда злую руку Америки отрежут от региона навсегда".

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска .

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Читайте также: Теневой командир Ирана. Кем был убитый США генерал Сулеймани