Президент Литвы о задержаниях сторонников Навального: Возврат к сталинской эпохе

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил подавление митингов протеста в поддержку оппозиционера РФ Алексея Навального российскими силовиками, усмотрев в этом возврат к сталинизму времен Советского Союза. Об этом он написал в Twitter.

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"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию – это возврат к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе супруга Навального, должны быть немедленно освобождены", – заявил Науседа.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

Сегодня с утра по всей России начали проходить митинги в поддержку оппозиционера: люди требовали немедленно отпустить его на свободу.

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Дарья Мостовая

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