Президент Литвы о задержаниях сторонников Навального: Возврат к сталинской эпохе
23.01.2021, 18:00
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)
Президент Литвы Гитанас Науседа осудил подавление митингов протеста в поддержку оппозиционера РФ Алексея Навального российскими силовиками, усмотрев в этом возврат к сталинизму времен Советского Союза. Об этом он написал в Twitter.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию – это возврат к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе супруга Навального, должны быть немедленно освобождены", – заявил Науседа.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- Сегодня с утра по всей России начали проходить митинги в поддержку оппозиционера: люди требовали немедленно отпустить его на свободу.
Смотрите также: Штаб Навального свернул митинги в двух городах. В Москве акции продолжаются: фото, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии