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Президент Литвы о задержаниях сторонников Навального: Возврат к сталинской эпохе

23.01.2021, 18:00
Президент Литвы о задержаниях сторонников Навального: Возврат к сталинской эпохе - Фото
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил подавление митингов протеста в поддержку оппозиционера РФ Алексея Навального российскими силовиками, усмотрев в этом возврат к сталинизму времен Советского Союза. Об этом он написал в Twitter.

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"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию – это возврат к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе супруга Навального, должны быть немедленно освобождены", – заявил Науседа.

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Дарья Мостовая
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Россия литва задержания алексей навальный Гитанас Науседа

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