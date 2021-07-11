Президента Гаити пытали перед убийством – премьер-министр

Напавшие на президента Гаити Жовенеля Моиза пытали его перед тем, как убить. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф, передает ABC News.

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Жозеф заявил, что Моиз подвергался пыткам перед смертью, и поклялся привлечь виновных в убийстве к ответственности.

"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили, – сказал Джозеф. – Мы схватили около 20 из них. Сейчас они под арестом. И мы верим, мы твердо верим, что правосудие восторжествует ради президента Жовенеля Моиза".

Жозеф сказал, что он шокирован убийством президента и его главная цель – добиться справедливости в этом деле, поскольку кризис государственной власти в Гаити грозит обернуться еще большими трудностями и хаосом в этой одной из беднейших стран мира.

7 июля 2021 года на Гаити в частной резиденции убили президента.

На следующий день на случившееся отреагировал глава США Байден – он заявил, что шокирован убийством коллеги и предложил помощь.

9 июля стало известно, что всего в этом могли быть замешаны более двух десятков наемников, двое из которых были американцами.

10 июля власти Гаити попросили США ввести войска для помощи в обеспечении безопасности в стране после убийства Моиза, Вашингтон отказался.

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Наталия Медведева

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