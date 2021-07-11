UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президента Гаити пытали перед убийством – премьер-министр

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 17:51
Президента Гаити пытали перед убийством – премьер-министр - Фото
Жовенель Моиз (Фото: EPA-EFE/Jean Marc Herve Abelard)

Напавшие на президента Гаити Жовенеля Моиза пытали его перед тем, как убить. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф, передает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жозеф заявил, что Моиз подвергался пыткам перед смертью, и поклялся привлечь виновных в убийстве к ответственности.

"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили, – сказал Джозеф. – Мы схватили около 20 из них. Сейчас они под арестом. И мы верим, мы твердо верим, что правосудие восторжествует ради президента Жовенеля Моиза".

Жозеф сказал, что он шокирован убийством президента и его главная цель – добиться справедливости в этом деле, поскольку кризис государственной власти в Гаити грозит обернуться еще большими трудностями и хаосом в этой одной из беднейших стран мира.

Читайте также: Бизнесмен и диктатор. Кем был президент Гаити и почему его убили

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Гаити Жовенель Моиз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 