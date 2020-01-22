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Президентом Греции впервые стала женщина

Президентом Греции впервые стала женщина - Фото
Катерина Сакеларопулу (Фото: Katerina Sakellaropoulou/Facebook)
22.01.2020, 12:34

Катерину Сакеларопулу в парламенте поддержали как правящая партия, так и оппозиция

Катерина Сакеларопулу избрана парламентом Греции на должность президента страны. Об этом сообщает Ekatimerini.

За ее кандидатуру проголосовали 261 парламентарий из 300, она получила поддержку правящей правой партии Новая демократия, находящейся в оппозиции левой Сиризы и левоцентристского Движения за перемены.

Президент Греции является церемониальной фигурой и номинальным главнокомандующим, полнота власти в стране находится у премьер-министра. Президент избирается на пять лет голосованием в парламенте.

Сакеларопулу 63 года, ранее она была главой Государственного совета - высшего административного суда Греции.

И на должности главы Госсовета, и на должности президента Сакеларопулу - первая женщина в истории Греции.

  • 11 июня 2019 года бывший премьер Греции Алексис Ципрас объявил в стране досрочные выборы после того, как его партия Сириза потерпела поражение на европейских и местных выборах.
  • 7 июля 2019 года выборы выиграла правая партия Новая демократия.
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Греция Катерина Сакеларопулу
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