Президентом Греции впервые стала женщина

Катерина Сакеларопулу (Фото: Katerina Sakellaropoulou/Facebook)

Катерина Сакеларопулу избрана парламентом Греции на должность президента страны. Об этом сообщает Ekatimerini.

За ее кандидатуру проголосовали 261 парламентарий из 300, она получила поддержку правящей правой партии Новая демократия, находящейся в оппозиции левой Сиризы и левоцентристского Движения за перемены.

Президент Греции является церемониальной фигурой и номинальным главнокомандующим, полнота власти в стране находится у премьер-министра. Президент избирается на пять лет голосованием в парламенте.

Сакеларопулу 63 года, ранее она была главой Государственного совета - высшего административного суда Греции.

И на должности главы Госсовета, и на должности президента Сакеларопулу - первая женщина в истории Греции.