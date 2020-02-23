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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд Sussex Royal

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд Sussex Royal - Фото
Принц Гарри и Меган Маркл (фото - ЕРА)
23.02.2020, 15:41

Заявление на юридическую регистрацию бренда отозвано

Герцоги Сассекские принц Гарри  и его супруга Меган Маркл не смогут использовать свой бренд Sussex Royal с весны 2020 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Они должны отозвать создание одноименной торговой марки. В бренде используется слово Royal ("королевский"), а Меган и Гарри 31 марта 2020 года готовятся окончательно отказаться от своих королевских обязанностей.

По словам представителя герцогов Сассекских, пара не может использовать слово "королевский" после отказа от части королевских привилегий.

Заявление на юридическую регистрацию бренда, поданное ими в июне прошлого года, отозвано.

Торговую марку SussexRoyal принц Гарри и Меган Маркл зарегистрировали в декабре прошлого года с  целью выпускать журналы, открытки, постеры, календари, одежду. Они также под торговой маркой могли проводить благотворительные акции по сбору средств, образовательные программы и выпускать социальные кампании.

  • 13 января королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.
  • Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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бренд Sussex Royal
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