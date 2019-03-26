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26.03.2019, 23:52

Проблема с двигателем: Boeing 737 Max экстренно сел в Орландо

Проблема с двигателем: Boeing 737 Max экстренно сел в Орландо - Фото
Фото: ЕРА

Самолет летел без пассажиров

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Самолет Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации.

Отмечается, что после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии многие страны запретили самолетам этой модификации летать с пассажирами на борту. 

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Лайнер принадлежит авиакомпании Southwest Airlines, его перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

Предполагается, что причинами авиакатастроф были недочеты системы предупреждения сваливания, а не неисправности двигателей.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек находившиеся на борту.

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Теги: Boeing 737 MAX, боинг
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