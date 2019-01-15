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15.01.2019, 23:26

Проблема с камерой Hubble решена: оказалось, что ее и не было

Проблема с камерой Hubble решена: оказалось, что ее и не было - Фото
Фото: NASA

Выяснилось, что неполадки были вызваны неправильными данными в телеметрии, а не поломкой камеры

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Камера космического телескопа Hubble, которая неделю назад приостановила работу, по-прежнему функционирует. Об этом сообщает NASA.

Как выяснилось, проблема была вызвана неправильными данными в телеметрии, а не поломкой камеры.

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После перезагрузки систем и анализа данных оказалось, что все показатели в норме. В течение следующих нескольких дней специалисты будут проводить дополнительные калибровочные испытания.

Предполагается, что к концу недели камера вернется к работе в нормальном режиме.

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8 января на космическом телескопе Hubble приостановила работу Широкоугольная камера 3 (Wide Field Camera 3). Сообщалось, что она вышла из строя из-за "аппаратной проблемы".

Космический телескоп Хаббл запустили в космос в апреле 1990 года. Wide Field Camera 3 была установлена на Hubble в 2009 году и с тех поря является основынм инструментом телескопа. За годы работы на околоземной орбите аппарат накопил и передал на Землю десятки терабайт научных данных.

8 октября 2018 года у Hubble сломался гироскоп, встроенный в систему ориентации. Инженеры Научного института в Балтиморе были вынуждены перевести Hubble в безопасный режим. 

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Теги: nasa, hubble, космос, телескоп
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