Пропагандист Оливер Стоун снял фильм о Назарбаеве. Кто за него платил, не говорит
Пропагандист Оливер Стоун снял фильм "Qazaq: история Золотого человека" об экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, в котором он использует тот же комплиментарный подход к "интервьюированию автократов", как и в фильмах с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщает The Guardian.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Называйте Назарбаева как хотите – диктатор, властный человек, тиран, основатель. Вы обнаружите, что он скромный человек, объясняющий распад Советской империи и переход своей важной страны к независимой нации", – пояснил Стоун идею своего фильма.
Журналисты подчеркивают: скромный это не то слово, которое часто используют для описания 81-летнего Назарбаева, правившего Казахстаном три десятилетия.
"Он выиграл выборы в 2015 году, набрав 97,5% голосов, и принял имя елбасы, или отец нации, а его именем названы столица, аэропорт, главный университет и центральные улицы. Только за последнюю неделю были открыты две новые его статуи", – отмечает издание.
Джоанна Лиллис, репортер по Казахстану и автор книги "Темные тени: внутри тайного мира Казахстана", назвала ленту пропагандой.
"Этот фильм очевидно является частью его непрекращающегося культа личности. Это можно охарактеризовать только как пропаганда, которая, очевидно, направлена на иностранную аудиторию, чтобы укрепить его репутацию и свое наследие", – сказала она.
По словам основателя независимого новостного сайта Vlast.kz Вячеслава Абрамова, в фильме Стоун сознательно игнорирует "ошибки и проблемы, которые возникли за 30 лет его власти".
"Конечно, Стоун не хотел снимать честный фильм о Казахстане. Это не было его целью, его желанием. Он обычный и, как мне кажется, позорный пропагандист", – говорит Абрамов.
Сам Стоун никогда в Казахстане не был, пишет The Guardian. Пропагандист утверждает, что не получал никаких денег от правительства Казахстана. Также он не назвал размер своего гонорара.
"Я не собираюсь приходить и читать лекцию этим людям о том, как управлять своей страной и как управлять демократией. Что плохого в том, чтобы отпраздновать 30-летие пребывания Назарбаева у власти", – заявил пропагандист.
- В 2019 году 112 Украина анонсировал показ фильма Стоуна якобы об истории Украины, в котором войну с РФ называют "гражданской войной", а Медведчука "лидером оппозиции". Позднее канал отказался показывать фильм.
Читайте также: Стоун решил "сделать" дочь православной: обратился к Путину
Комментарии