Пропагандист Оливер Стоун снял фильм о Назарбаеве. Кто за него платил, не говорит

Пропагандист Оливер Стоун снял фильм "Qazaq: история Золотого человека" об экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, в котором он использует тот же комплиментарный подход к "интервьюированию автократов", как и в фильмах с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщает The Guardian.

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"Называйте Назарбаева как хотите – диктатор, властный человек, тиран, основатель. Вы обнаружите, что он скромный человек, объясняющий распад Советской империи и переход своей важной страны к независимой нации", – пояснил Стоун идею своего фильма.

Журналисты подчеркивают: скромный это не то слово, которое часто используют для описания 81-летнего Назарбаева, правившего Казахстаном три десятилетия.

"Он выиграл выборы в 2015 году, набрав 97,5% голосов, и принял имя елбасы, или отец нации, а его именем названы столица, аэропорт, главный университет и центральные улицы. Только за последнюю неделю были открыты две новые его статуи", – отмечает издание.

Джоанна Лиллис, репортер по Казахстану и автор книги "Темные тени: внутри тайного мира Казахстана", назвала ленту пропагандой.

"Этот фильм очевидно является частью его непрекращающегося культа личности. Это можно охарактеризовать только как пропаганда, которая, очевидно, направлена ​​на иностранную аудиторию, чтобы укрепить его репутацию и свое наследие", – сказала она.

По словам основателя независимого новостного сайта Vlast.kz Вячеслава Абрамова, в фильме Стоун сознательно игнорирует "ошибки и проблемы, которые возникли за 30 лет его власти".

"Конечно, Стоун не хотел снимать честный фильм о Казахстане. Это не было его целью, его желанием. Он обычный и, как мне кажется, позорный пропагандист", – говорит Абрамов.

Сам Стоун никогда в Казахстане не был, пишет The Guardian. Пропагандист утверждает, что не получал никаких денег от правительства Казахстана. Также он не назвал размер своего гонорара.

"Я не собираюсь приходить и читать лекцию этим людям о том, как управлять своей страной и как управлять демократией. Что плохого в том, чтобы отпраздновать 30-летие пребывания Назарбаева у власти", – заявил пропагандист.

В 2019 году 112 Украина анонсировал показ фильма Стоуна якобы об истории Украины, в котором войну с РФ называют "гражданской войной", а Медведчука "лидером оппозиции". Позднее канал отказался показывать фильм.

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Станислав Стороженко

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