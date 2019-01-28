Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших выросло до 60

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Число подтвержденных жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии вблизи города Брумадинью возросло до 60. Еще 292 человека числятся пропавшими. Об этом сообщила пожарная служба штата Минас-Жерайс, передает Deutsche Welle.

Местным спасателям помогают 136 израильских солдат, прибывших на место катастрофы. Условия спасательных и поисковых работ очень тяжелые и опасные, заявил глава израильской миссии Голан Вах.

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Между тем в лавинных массах обнаружен еще один затонувший автобус. Пока неясно, есть ли в нем люди. Ранее уже был найден автобус, из которого извлечены не менее 10 тел погибших.

Технические экспертизы шахты осуществляла немецкая компания TÜV Süd. Проверки проводились в сентябре 2018 года, а также в январе, никаких нарушений выявлено не было, сообщили в компании. TÜV Süd будет и далее оказывать поддержку в расследовании случившегося и предоставит все необходимые документы.

Грязевая лавина, вызванная прорывом дамбы, случившимся около полудня 25 января, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы выясняются. Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией Vale.