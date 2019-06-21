Протест в Грузии. Президент обвинила российскую "пятую колонну"

Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)

Вечерние массовые протесты 20 июня у стен парламента Грузии произошли из-за того, что "было нарушено достоинство страны", однако раскол в обществе и внутреннее противостояние играют лишь на руку России. Об этом у себя в Facebook написала грузинский президент Саломе Зурабишвили.

"Россия - наш враг и оккупант. Под ее управлением "пятая колонна", возможно, сегодня даже более опасна, чем открытая агрессия. На сегодня это (внутренняя дестабилизация в стране-цели российской агрессии, - ред.) - самое известное оружие России", - пишет она.

Однако это не оправдывает "искусственную волну антигосударственных действий" внутри Грузии или за ее пределами, направленных на захват парламента и свержение правительства, отметила Зурабишвили.

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за участия в заседании межпарламентской ассамблее православия российского депутата, ее президента Сергея Гаврилова. Перед приездом в Тбилиси он заявил, что считает необратимым признание Россией "независимых государств" Абхазии и Южной Осетии.

Участники протеста требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, глав МВД и СГБ Георгия Гахария и Вахтанга Гомелаури. Полиция применила газ и резиновые пули. Ранены/травмированы несколько сотен человек. Операцию по разгону митингующих закончили под утро.

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