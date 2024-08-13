Против экс-премьера Бангладеш возбудили дело из-за убийства мужчины во время протестов

В июле 2024 года в стране начались протесты, в результате которых погибли более 400 человек

Шейх Хасина (Фото: Narong Sangnak/EPA)

Против экс-премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины начато расследование из-за убийства полицейскими мужчины во время протестов в столице страны. Об этом сообщило агентство BBC.

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Шесть других высокопоставленных чиновников предыдущего правительства также находятся под следствием.

Адвокат Мамун Миа, возбудивший дело от имени местного предпринимателя Амира Хамзы, заявил, что суд в Дакке приказал полиции принять материалы. Это первый шаг для уголовного расследования по законодательству Бангладеш.

Хамза подал заявление о возбуждении дела об убийстве в июле после того, как местный бакалейщик Абу Саид был застрелен в голову, когда переходил дорогу. Предприниматель рассказал суду, что 19 июля студенты проводили мирную акцию протеста и утверждает, что полиция открыла огонь по толпе. По словам Хамзы, он не является родственником Саида, но обратился в суд, потому что у семьи бакалейщика не было средств, чтобы самостоятельно подать иск.

"Я первый рядовой гражданин, решившийся сделать этот юридический шаг против Хасины за ее преступления. Я доведу это дело до конца", – сказал он агентству Reuters.

В июле 2024 года в стране начались протесты из-за возвращения системы квот, резервирующей 30% вакансий на государственных должностях для потомков ветеранов войны за независимость. Бангладеш с помощью Индии завоевал свободу от Пакистана в 1971 году. Массовые акции превратились в антиправительственные протесты с требованием отставки Хасины. В результате беспорядков погибли более 400 человек.

5 августа премьер Бангладеш Хасина подала в отставку и улетела из страны после массовых протестов, которые привели к гибели сотен человек.

Она возглавляла правительство Бангладеш с 2009 года. Ее переизбрали на пятый срок в январе 2024 года на выборах, в которых были значительные нарушения, репрессии против оппозиции.

По информации издания The Hindu, Хасина попросила убежище в Великобритании, где ее сестра имеет гражданство.

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