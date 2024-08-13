Проти експрем'єрки Бангладеш порушили справу через вбивство чоловіка під час протестів

У липні 2024 року в країні почалися протести, унаслідок яких загинули понад 400 людей

Шейх Хасіна (Фото: Narong Sangnak/EPA)

Проти експрем'єр-міністерки Бангладеш Шейх Хасіни розпочато розслідування через вбивство поліціянтами чоловіка під час протестів у столиці країни. Про це повідомило агентство BBC.

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Шість інших високопосадовців попереднього уряду також перебувають під слідством.

Адвокат Мамун Міа, який порушив справу від імені місцевого підприємця Аміра Хамзи, заявив, що суд у Дацці наказав поліції прийняти матеріали. Це перший крок для кримінального розслідування за законодавством Бангладеш.

Хамза подав заяву про порушення справи про вбивство в липні, після того, як місцевий бакалійник Абу Саїд був застрелений в голову, коли переходив дорогу. Підприємець розповів суду, що 19 липня студенти проводили мирну акцію протесту, та стверджує, що поліція відкрила вогонь по натовпу. За словами Хамзи, він не є родичем Саїда, але звернувся до суду, тому що сім'я бакалійника не мала коштів, аби самостійно подати позов.

"Я перший пересічний громадянин, який наважився зробити цей юридичний крок проти Хасіни за її злочини. Я доведу цю справу до кінця", – сказав він агентству Reuters.

У липні 2024 року в країні почалися протести через повернення системи квот, яка резервує 30% вакансій на державних посадах для нащадків ветеранів війни за незалежність. Бангладеш з допомогою Індії виборола свободу від Пакистану в 1971 році. Масові акції перетворилися на антиурядові протести з вимогою відставки Хасіни. У результаті заворушень загинули понад 400 людей.

5 серпня прем’єрка Бангладеш Хасіна подала у відставку й полетіла з країни після масових протестів, які призвели до загибелі сотень людей.

Вона очолювала уряд Бангладеш з 2009 року. Її переобрали на п’ятий термін у січні 2024-го на виборах, у яких були значні порушення, репресії проти опозиції.

За інформацією видання The Hindu, Хасіна попросила притулок у Великій Британії, де її сестра має громадянство.

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