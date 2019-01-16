Провал плана Brexit: бизнес ФРГ заявил о негативных последствиях

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Представители промышленных объединений Германии считают, что провал голосования в британском парламенте за план Brexit грозит негативными последствиями и для немецких компаний. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Предприятия по обе стороны Ла-Манша остаются в подвешенном состоянии. Хаотичный "Брекзит" становится опасно близок", - заявил гендиректор Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Йоахим Ланг в Берлине вечером во вторник, 15 января.

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По его оценке, экономике Великобритании грозит рецессия, которая не пройдет незамеченной и для Германии. "Всякая неопределенность угрожает сотням тысяч рабочих мест в Германии и, прежде всего, в Великобритании", - отметил гендиректор BDI.

Для немецкого бизнеса вопрос Brexit довольно чувствителен, так как Лондон - пятый по важности торговый партнер Берлина, напомнил президент Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Эрик Швайцер.

Он призвал компании готовиться к нерегулируемому Brexit.

"Это будет означать необходимость ежегодно дополнительно оформлять миллионы таможенных деклараций и платить миллиарды евро пошлин", - предупредил Швайцер.

О серьезных последствиях жесткого Brexit для Соединенного Королевства и Европы предостерегают и в Объединении немецкой автомобильной промышленности (VDA).

"Без упорядоченных и практичных решений для экономики на кону окажутся и рабочие места в автоиндустрии, особенно на британской стороне", - считает глава VDA Бернхард Маттес.

По его мнению, ради предотвращения нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС было бы разумно и отложить его дату на более поздний срок.

15 января 2019 года депутаты Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152.

Отклоненная версия соглашения между Великобританией и ЕС в конце ноября была одобрена 27 странами Евросоюза. Представители ЕС ранее неоднократно давали понять, что пересматривать проект сделки по Brexit не намерены. При этом не исключали, что могут рассмотреть вариант отсрочки Brexit до середины лета.

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