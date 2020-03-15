Провокации о коронавирусе и низкая явка: как проходят довыборы в Раду

День выборов (фото - ЕРА)

Почти в два раза по сравнению с июлем 2019 года уменьшилась явка избирателей на выборах депутата Верховной Рады в округе 179 Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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На 16:00 на избирательные участки явились 22,28% избирателей, что на 19,48% меньше июльских показателей.

Комитет избирателей (КИУ) сообщает о незначительных нарушениях. В частности, на ряде участков присутствуют лица, которые, по утверждению КИУ, сеют панику по поводу коронавируса (COVID-19). На одном из участков пришли молодые люди, которые, не представившись, делали замечания членам избирательной комиссии об отсутствии у них масок и вели стрим-трансляцию.

Также, по информации КИУ, на территории рынка в Краснограде неустановленные лица рассказывали избирателям, что в стране карантин и выборы отменены.

В свою очередь, ЦИК заявляет, что на каждом участке дежурят медики, избиркомы препятствуют образованию тесных групп людей, ручки для избирателей дезинфицируют каждый час, регулярно протираются столы и проветриваются помещения, а желающие могут измерить температуру.

Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

3 февраля СН выдвинула Алексейчук кандидатом на 179 округе, позже партия р ешила снять Алексейчук с выборов депутата парламента.

26 февраля был опубликован опрос Группы Рейтинг, который показал, что Алексейчук проигрывает Светличной.