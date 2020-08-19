Путин лично приказал совершать кибератаки на Клинтон в 2016-м – Сенат США

Комитет не установил сговора Трампа с Россией для дискредитации Клинтон, но отметил, что его кампания пыталась извлечь политическую выгоду из утечек

Президент России Владимир Путин якобы лично приказал в 2016-м году совершать кибератаки на кандидата в президенты США Хилари Клинтон, которая противостояла на выборах Дональду Трампу. К таким заключительным выводам по делу о российском вмешательстве в выборы пришел комитет Сената по разведке, передает Forbes.

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По данным отчета, Путин дал указание взломать серверы, связанные с Демократической партией США, чтобы нанести политический ущерб Клинтон.

Комитет не обнаружил"свидетельств сговора между Трампом и Россией, но заявил, что сотрудники предвыборного штаба Трампа "пытались извлечь политическую выгоду" из утечек.

В то же время комитет отметил, что несколько высокопоставленных членов штаба Трампа представляли серьезную угрозу национальной безопасности США из-за своих связей с Россией. В их числе бывший глава кампании Трампа Пол Манафорт, который, по мнению комитета, представлял "серьезную угрозу контрразведке" из-за своих контактов с российским разведчиком.

Комитет также заявил, что портал Wikileaks, который публиковал компрометирующие данные, сознательно сотрудничал с российскими властями.

В рамках расследования дела о вмешательстве РФ в американские выборы были предъявлены более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых – граждане России, шестеро – бывшие советники Трампа.

В 2019-м в рамках дела был осужден экс-глава штаба Трампа Манафорт. Ему присудили заключение на срок 47 месяцев и штраф в размере $50 000. Трамп заявил , что "очень ему сочувствует".

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Марк Сировой

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