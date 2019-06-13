Путин: Отношения с США становятся все хуже и хуже

Владимир Путин (фото - EPA)

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и США становятся все хуже и хуже. Об этом пишет Reuters.

"Нынешняя администрация одобрила, на мой взгляд, несколько десятков решений о санкциях против России за последние годы", - сказал Путин.

При этом президент страны-агрессора отметил, что отношения РФ и Китая, наоборот, "расцветают" и что эта "стратегическая дружба" тревожит некоторых американских политиков.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике Германию за закупки российского газа, и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против газового проекта Северный поток-2.

Трамп также подтвердил планы провести встречу с Путиным во время собрания G20 в Японии в конце июня.