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Путин ответил на возможность публикации его разговора с Трампом

Путин ответил на возможность публикации его разговора с Трампом - Фото
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)
02.10.2019, 16:42

Лидер РФ заявил, что не против обнародования стенограммы разговора с президентом США на встрече в Хельсинки

Президент России Владимир Путин заявил, что не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США. Об этом сообщает российский сайт РИА Новости.

"Когда там пытались какой-то скандал очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации - "Ну если кто-то хочет что-то узнать - опубликуйте. Мы не против". Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Есть вещи, которые должны быть закрытыми и все", - сказал Путин в ответ на вопрос, хотел бы он, чтобы его разговор с Трампом опубликовали.

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