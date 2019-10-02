Путин ответил на возможность публикации его разговора с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент России Владимир Путин заявил, что не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США. Об этом сообщает российский сайт РИА Новости.

"Когда там пытались какой-то скандал очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации - "Ну если кто-то хочет что-то узнать - опубликуйте. Мы не против". Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Есть вещи, которые должны быть закрытыми и все", - сказал Путин в ответ на вопрос, хотел бы он, чтобы его разговор с Трампом опубликовали.