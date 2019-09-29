В Конгресс США требуют доступа к переговорам Трампа с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Конгресс США намерен получить доступ к переговорам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом заявил сегодня, 29 сентября, председатель надзорного комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, передает Reuters.

Шифф сослался на опасения, что Трамп может поставить под угрозу национальную безопасность.

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, президент нашу безопасность, в тех случаях, когда он думает, что это пойдет на пользу его кампании", - заявил демократ Адам Шифф в интервью NBC.

После жалобы разведчика о том, что Трамп просил у президента Владимира Зеленского политическую услугу, которая может помочь ему быть переизбранным, законодатели проводят расследование по поводу действий Трампа, ставящих под угрозу национальную безопасность и честность выборов в США.

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