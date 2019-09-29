Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Конгресс США требуют доступа к переговорам Трампа с Путиным

В Конгресс США требуют доступа к переговорам Трампа с Путиным - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
29.09.2019, 19:15

Председатель комитета по разведке, что президент США может поставить под угрозу нацбезопасность

Конгресс США намерен получить доступ к переговорам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом заявил сегодня, 29 сентября, председатель надзорного комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, передает Reuters.

Шифф сослался на опасения, что Трамп может поставить под угрозу национальную безопасность.

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, президент нашу безопасность, в тех случаях, когда он думает, что это пойдет на пользу его кампании", - заявил демократ Адам Шифф в интервью NBC.

После жалобы разведчика о том, что Трамп просил у президента Владимира Зеленского политическую услугу, которая может помочь ему быть переизбранным, законодатели проводят расследование по поводу действий Трампа, ставящих под угрозу национальную безопасность и честность выборов в США.

Читайте также: Хроника скандала Зеленский–Трамп. Будет ли импичмент лидера США

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп владимир путин импичмент стенограмма адам шифф
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 