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Кремль ответил на возможную публикацию разговоров Путина и Трампа

Кремль ответил на возможную публикацию разговоров Путина и Трампа - Фото
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)
30.09.2019, 17:44

В Москве говорят, что готовы обсуждать с Вашингтоном возможность обнародования стенограмм

В Кремле заявили, что Вашингтону потребуется согласие России для публикации стенограммы телефонных звонков между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Владимиром. Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Кремля сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить это с Вашингтоном, если тот направит Москве запрос, но подобные публикации не являются обычной дипломатической практикой.

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