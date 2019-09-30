Кремль ответил на возможную публикацию разговоров Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

В Кремле заявили, что Вашингтону потребуется согласие России для публикации стенограммы телефонных звонков между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Владимиром. Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Кремля сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить это с Вашингтоном, если тот направит Москве запрос, но подобные публикации не являются обычной дипломатической практикой.

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