Кремль ответил на возможную публикацию разговоров Путина и Трампа

В Кремле заявили, что Вашингтону потребуется согласие России для публикации стенограммы телефонных звонков между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Владимиром. Об этом сообщает Reuters.
Официальный представитель Кремля сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить это с Вашингтоном, если тот направит Москве запрос, но подобные публикации не являются обычной дипломатической практикой.
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