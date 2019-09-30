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Трампа - в отставку. Перелом в общественном мнении в США

Трампа - в отставку. Перелом в общественном мнении в США - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
30.09.2019, 16:04

Расследование об импичменте президента США поддержали 87% демократов и 23% республиканцев

Более половины американцев - и подавляющее число демократов, - говорят, что одобряют открытие Конгрессом расследования об импичменте против президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного CBS News.

55% опрошенных одобрили действия Конгресса, 45% оценили их негативно.

Трамп заслуживает импичмента из-за Украины - так считают 42% американцев. 36% считают, что не заслуживает, а 22% говорят, что судить еще рано.

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Чуть менее трети американцев (31%) считают, что действия Трампа были, возможно, ненадлежащими, но все же законными. Чуть более четверти (28%), в основном республиканцы, что все было и законно, и правильно. 41% считают, что президент США нарушил закон.

Мнения сторонников партий разделились: большинство демократов называют то, как Трамп вел дела с Украиной, незаконным и заслуживающим импичмента, расследование поддерживают 87%. В то же время большинство республиканцев называют действия Трампа правильными, а если и неправильными - то законными, и примером того, как действовали обычно предыдущие президенты. Расследование об импичменте поддерживают 23% республиканцев.

Опрос был проведен среди 2059 американцев 26-27 сентября. Погрешность составляет не более 2,3%.

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