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Путин сделал Грызлова послом у Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 14:44
Путин сделал Грызлова послом у Лукашенко - Фото
Борис Грызлов (скриншот)

Главу российской делегации на переговорах по ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова назначили новым послом РФ в Беларуси. Соответствующий указ с подписью президента страны-оккупанта Владимира Путина выложен на официальном портале правовой информации РФ.

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"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", – говорится в документе.

В Минске 71-летний Грызлов сменил 70-летнего Евгения Лукьянова, который проработал там послом РФ совсем немного – с конца марта 2021 года.

Путин сделал Грызлова послом у Лукашенко

Грызлов в 2001-2003 годах возглавлял МВД РФ, в 2003-2011 годах был спикером Госдумы.

С конца декабря 2015 года его уполномочили в Кремле быть переговорщиком на "минской" площадке по ОРДЛО.

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Евгений Пилипенко
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беларусь борис грызлов
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