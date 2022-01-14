Путин сделал Грызлова послом у Лукашенко
Главу российской делегации на переговорах по ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова назначили новым послом РФ в Беларуси. Соответствующий указ с подписью президента страны-оккупанта Владимира Путина выложен на официальном портале правовой информации РФ.
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"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", – говорится в документе.
В Минске 71-летний Грызлов сменил 70-летнего Евгения Лукьянова, который проработал там послом РФ совсем немного – с конца марта 2021 года.
Грызлов в 2001-2003 годах возглавлял МВД РФ, в 2003-2011 годах был спикером Госдумы.
С конца декабря 2015 года его уполномочили в Кремле быть переговорщиком на "минской" площадке по ОРДЛО.
- Еще в 2019-м Грызлов говорил, что изменений в минских соглашениях не будет и быть не может.
- Как сообщал ранее об одном из заседаний в ТКГ украинский переговорщик, "Грызлов истерил, а потом выключил связь".
- Сообщения о назначении Грызлова послом РФ в Минске появились в декабре 2021 года.
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