UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин уходит на самоизоляцию из-за коронавируса в окружении

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 12:18
Путин уходит на самоизоляцию из-за коронавируса в окружении - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил, что должен уйти на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", – говорится в сообщении. 

Из-за самоизоляции Путин будет в режиме видеоконференции участвовать в саммитах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

  • В июне Путин заявлял, что вакцинировался от коронавируса российской вакциной Спутник V.

Читайте также: Спор пресс-секретарей. У Зеленского и у Путина разный подход к встрече президентов

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин коронавирус COVID-19 самоизоляция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 