Путин уходит на самоизоляцию из-за коронавируса в окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что должен уйти на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", – говорится в сообщении.

Из-за самоизоляции Путин будет в режиме видеоконференции участвовать в саммитах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В июне Путин заявлял, что вакцинировался от коронавируса российской вакциной Спутник V.

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Марк Сировой

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