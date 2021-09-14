Путин уходит на самоизоляцию из-за коронавируса в окружении
14.09.2021, 12:18
Владимир Путин (фото - ЕРА)
Президент России Владимир Путин заявил, что должен уйти на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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"Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", – говорится в сообщении.
Из-за самоизоляции Путин будет в режиме видеоконференции участвовать в саммитах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
- В июне Путин заявлял, что вакцинировался от коронавируса российской вакциной Спутник V.
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