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Спор пресс-секретарей. У Зеленского и у Путина разный подход к встрече президентов

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 14:45
Спор пресс-секретарей. У Зеленского и у Путина разный подход к встрече президентов - Фото
Дмитрий Песков (Фото - Maxim Shemetov - EPA)

Обсуждение оккупации Крыма в случае встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

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Вчера, 12 сентября 2021 года, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что без обсуждения оккупации Россией части территории Украины президентам двух стран незачем встречаться.

"В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", – заявил сегодня, 13 сентября, Песков.

Песков уверен, что на встрече Зеленского и Путина должно обсуждаться выполнение Украиной минских соглашений и двухсторонние отношения.

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Денис Юдин
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский владимир путин Крым дмитрий песков оккупация крыма
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