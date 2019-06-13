Путин уволил двух генералов полиции из-за инцидента с Голуновым

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Медузы Ивана Голунова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова — начальника УВД по Западному административному округу Москвы.

Также уволен начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Как известно, именно УВД по Западному административному округу возбудило уголовное дело против Голунова.

Вчера полиция и Росгвардия задержали более 200 человек в Москве во время шествия в поддержку Голунова. В частности, активисты требовали наказать ответственных за инцидент с журналистом.