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13.06.2019, 14:43

Путин уволил двух генералов полиции из-за инцидента с Голуновым

Путин уволил двух генералов полиции из-за инцидента с Голуновым - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В частности, уволен начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Медузы Ивана Голунова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова — начальника УВД по Западному административному округу Москвы.

Также уволен начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Как известно, именно УВД по Западному административному округу возбудило уголовное дело против Голунова.

Вчера полиция и Росгвардия задержали более 200 человек в Москве во время шествия в поддержку Голунова. В частности, активисты требовали наказать ответственных за инцидент с журналистом.

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Теги: владимир путин, наркотики, Иван Голунов
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