Работа американского аэропорта приостановлена из-за дронов

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Работа аэропорта Ньюарк в американском штате Нью-Джерси была временно приостановлена из-за сообщений о дронах. Об этом сообщает BBC.

Два БПЛА заметили над частным аэропортом Тетерборо, расположенным недалеко от аэропорта Ньюарк, уточняет издание.

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Сейчас самолеты снова приземляются в Ньюарке. При этом продолжает действовать запрет на взлеты для самолетов, ожидающих отправления в Ньюарк из других аэропортов.

Напомним, лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в ночь на 20 декабря, когда на его территорииобнаружили два беспилотника, которые летали над аэродромом рядом со взлетно-посадочной полосой. Рейсы, направлявшиеся в Гатвик, перенаправили в другие аэропорты. Многие пассажиры провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт. В целом сбой нарушил планы более 120 000 пассажиров.

22 декабря британская полиция задержала двух человек – мужчину и женщину - в связи с инцидентом. На следующий день их отпустили.