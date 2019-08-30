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Радиация в РФ: под водой взорвалась старая ракета - разведка США

Радиация в РФ: под водой взорвалась старая ракета - разведка США - Фото
Президент РФ в Северодвинске (Иллюстративное фото: EPA)
30.08.2019, 18:41

Россияне пытались поднять ракету, потерянную во время предыдущих испытаний

Взрыв в Архангельской области России, который привел к утечке радиации, произошел, когда россияне пытались поднять со дна океана ракету с ядерным зарядом. Об этом говорится в отчете американской разведки, передает Голос Америки со ссылкой на CNBC  и лиц непосредственно знакомых с отчетом.

"Это не был запуск оружия, это была миссия по спасению потерянной во время предыдущих испытаний ракеты", - сказал источник, который читал отчет разведки.

Уточняется, что на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты, произошел взрыв, который стал причиной реакции в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации.

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Северодвинск радиация ядерная ракета
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