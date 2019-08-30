Взрыв ракеты в РФ. Врач рассказал новые детали о радиации

Капельница (фото - pixabay.com)

Двое пострадавших в результате взрыва под Северодвинском Российской Федерации умерли от радиационного облучения. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на врача Архангельской областной больницы, который в целях безопасности не стал раскрывать свои данные.

Врач отметил, что трое мужчин с серьезными травмами поступили в больницу. Они были голыми и накрыты фольгой, а их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах.

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По словам врача, во время госпитализации никто из персонала больницы не знал о том, что пациенты подверглись радиационному заражению. Поэтому никто из медиков не работал в защитных костюмах, а в приемном покое их осматривали голыми руками.

Он подчеркнул, что в операционной дозиметристы зафиксировали у головы одного из пациентов бета-излучение 25 000 микрорентген в час.

После этого пациентов увезли в приемный покой и мыли в ванной. "Ванная была потом настолько заражена, что затем военные ее демонтировали", - уточнил врач.

По его словам, мужчин прооперировали, а потом решили перевести в клинику в Москве. Но по дороге в аэропорт Архангельска двое из трех человеку умерли. "Не от травм, а от последствий облучения", - сказал врач.