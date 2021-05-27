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Ракета Илона Маска запустит спутник, с которого будут транслировать суры из Корана

27.05.2021, 16:55
Ракета Илона Маска запустит спутник, с которого будут транслировать суры из Корана - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Казахстанская частная компания Eurasian Space Ventures (ESV) договорилась о сотрудничестве с мировым космическим агентством SpaceChain. Вскоре они планируют запустить проект Divine, в рамках которого со спутника будут транслироваться аудиозаписи из Корана. Об этом говорится в Twitter Евразийского банка.

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Всего ESV и SpaceChain решили развивать два проекта – Divine и Biteeu.

Первый станет бесплатным социальным проектом для мусульман по всему миру – благодаря ему они смогут слушать суры Корана напрямую со спутника. А Biteeu станет первой криптовалютной биржей, отправляющей резервные данные клиентов и торговых операций в космос.

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Дарья Мостовая
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Илон Маск спутник казахстан Коран spacechain divine biteeu суры ESV
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