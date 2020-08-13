Ракеты на €850 млн. Венгрия купит у США рекордное количество оружия

Венгрия закупит американские ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух"

Венгрия подписала в декларацию о намерениях закупить в США ракеты примерно на €850 млн евро. Об этом сообщил посол США в Будапеште Дэвид Корнштайн, передает Deutsche welle.

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По данным Министерства обороны Венгрии, закупка включает ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". Посольство США назвало это соглашение "крупнейшей в истории оборонной закупкой Венгрии у США".

"Корнштайн и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о намерениях по закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух", - говорится в сообщении.

Сумма сделки составляет 850 млн евро. Таким образом Венгрия хочет модернизировать свою систему ПВО.

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В 2020 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму 2,4 млрд грн с учетом госгарантий.

Наталия Софиенко

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